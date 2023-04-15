بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

حلت النجمة لوسي ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن دورها في مسلسل المداح 3 , والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

حيث استطاعت الفنانة القديرة لوسي ان تضيف الي مشوارها الفني الحافل واحد من أهم أدوارها ، وهو الامر الذي جعلها تخطف اشادات الجمهور ، والذي اثني علي أدائها وقدرتها علي تقديم شخصية جديدة بشكل مميز .

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون بجانب النجمة لوسي والفنان حمادة هلال وهن يسرا اللوزي وسلمى أبو ضيف و الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف،دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراجأحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حبفتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثمتراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضاأزمات.