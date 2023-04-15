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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكري ميلاد خيرية أحمد.. أخفت مرضها وزوجها ممثل ومخرج شهير

خيرية أحمد
خيرية أحمد

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة خيرية أحمد ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية ، خاصة وانها اشتهرت بتقديم الادوار الكوميديا .

خيرية أحمد اسمها الحقيقي  "سمية أحمد إبراهيم"، وعرفت بخفة ظلها في أعمال عديدة بسينما الأبيض والأسود، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد، وتزوجت من المؤلف الدرامي والممثل يوسف عوف، وقد دخلت فى نوبة حزن شديد بعد وفاته .

خيرية أحمد

التحقت الفنانة خيرية أحمد  بفرقة المسرح الحر واشتركت فى مسرحيات مراتى بنت جن وعبد السلام أفندى ، والرضا السامى ، وفى الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك بإذاعة القاهرة .

 انضمت  الفنانة خيرية أحمد الى فرقة ساعة لقلبك المسرحية ، وفرقة اسماعيل يس ، التحقت بالمسرح الكوميدى فى الستينيات بفرق التليفزيون ومثلت مسرحيات ممنوع الستات ، العبيط ، اختى سميحة ، نمرة 2 يكسب ، وسفاح رغم أنفه .

خيرية أحمد

 تنقلت خيرية أحمد بين الفرق المسرحية ، عملت فى فرقة الريحانى وفرقة أمين الهنيدى وفرقة الكوميدى المصرية ، وقدمت مسرحيات أمام محمد عوض منها الطرطور ، طبق سلطة ، كلام رجالة ، نقطة الضعف ، ومهرجان الحرامية ، والقصيرين.

 قدمت خيرية أحمد عشرات الأعمال الدرامية الشهيرة التي جعلت سيرتها مستمرة على أذهان وأعين المشاهدين ومن أبرزها مسلسلات قلب ميت، سلطان الغرام، أولاد الشوارع، علي يا ويكا، الحقيقة والسراب، سوق الخضار، عفاريت السيالة، أين قلبي، وغيرها. 

توفيت خيرية أحمد في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد صراع مع المرض الذي أخفته عن الجمهور، حتى دخلت في غيبوبة إثر إصابتها بأزمة قلبية، ولم تتوقف عن التمثيل لآخر لحظات في حياتها حتى عرضت لها أعمال بعد وفاتها منها أزواج في ورطة وفرح العمدة. 

خيرية أحمد

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نجل  خيرية أحمد يتحدث : 

قال كريم عوف، نجل الفنانة الراحلة خيرية أحمد، إنه بالرغم من انشغال والديه في مجال الفن، إلا أنهما قاما بتربيته التربية السليمة، كما أنهما كانا  دائما يصطحبانه إلى المسرح وجميع طاقم العمل بالمسرح يلعبون معه ويهتمون به، إضافة إلى أنه كان يشارك أولاد فنانين اخرين بنفس صغر عمره في اللعب، وأقرب مثال لهؤلاء الأطفال أولاد الفنان  محمد عوض، الذى كان على علاقة بهم على مر هذه السنوات، حيث شاركت خيرية أحمد مع الفنان محمد عوض في العديد من الأعمال الفنية، وأيضا أولاد المخرج الكبير احمد توفيق، وغيرهم في العديد من أماكن التصوير.

وأضاف كريم عوف، فى أحدي البرامج التليفزيونية ، أنه من كثرة وجوده في الوسط الفني منذ صغر سنه عن طريق والدته ووالده، قرر عدم الدخول إلى الوسط الفني، وذلك لأنه كان يفضل التغيير  ولا يفضل  فن التمثيل، بعد سماح والده له باختيار مجال العمل الذى يفضله، قائلا "الفن لا يمكن أن يورث ولابد أن يكون الشخص لديه موهبة، وليس مجرد أن يفتح الأهل لابنه أو بنته الطريق".

 

 

 

 

خيرية أحمد سلوي عثمان محمد عوض الفنان محمد عوض الحقيقة والسراب سوق الخضار

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