قبل طرحها.. تعرف على أحداث الحلقة 24 من مسلسل تغيير جو

طرحت قناة mbc العراق، برومو الحلقة 24 من مسلسل تغيير جو، والذى تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني .

وكشف البرومو من الحلقة 24 من تغيير جو هروب عصام عمر من منة شلبي ، بعد ان واعدته بمنحه 10 آلاف دولار من أجل الحصول على شنطتها ، الا انه يجد اشخاص حوله فيقرر الهروب .

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

استعانت الفنانة منة شلبي بالممثل العالمي صالح بكري في مسلسلها الجديد تغيير جو” المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

يعرض مسلسل منة شلبي الجديد “تغيير جو”، عبر قنوات MBC وعلى منصة Shahid، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي، ويشارك في بطولته إياد نصار وأحمد مالك والفنانة ماجدة زكي، وشيرين.