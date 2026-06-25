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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للرزق وفك الكرب .. أدعية يوم عاشوراء 2026

دعاء يوم عاشوراء
دعاء يوم عاشوراء
رشا عوني

في الساعات الأولى من صباح يوم عاشوراء 2026 ، يُستحب الدعاء والذكر حيث يبحث المسلمون عن دعاء يوم عاشوراء والأعمال المستحبة في هذا اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون وقومه، ومُستحب صيام يوم عاشوراء فهو يكفر ذنوب سنة ماضية.

دعاء يوم عاشوراء 

  • اللهم يا من أنجيت موسى يوم عاشوراء وجعلت له البحر طريقا يبسا، نجنا مما نخشى ونخاف.
  • اللهم يا مفرج كل كرب فرج كروبنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء، استجب لكل دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين
  • اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من غلبةِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ العدِّو، وشماتَةِ الأعداءِ.
  • اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
  • اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
  • اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
  • اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
  • لهُمَّ كما نجيت موسى بمعجزتك وقدرتك، نَجَّنا مما نخاف يا خفيَّ الألطاف، وأجبر قلوبنا بجبرك العظيم.
  • نسألك أن تُنجِّي قلوبنا من الغفلة، وأن تُنقِّي أرواحنا من الذنوب، وأن تُبدل سيئاتنا حسنات… وتكتبنا عندك من المقبولين.
  • يا مجيب الدعوات نسألك يا الله أن تُبدل أقدارنا لأجملها، وتُيسر أمورنا، وتفرّج كروبنا، وتشفِ مرضانا، وترحم موتانا، وتهدي أبناءنا، وتُصلح أزواجنا.
  • اللهم في يوم عاشوراء اجعل لنا في كل أمرٍ بركة، وفي كل دربٍ سلامة، وفي كل لحظة طاعة وقُربى.

    أفضل الأعمال يوم عاشوراء

-تبييت نية صيام يوم عاشوراء من الليل، فصيامه يكفر سنة قبله وسنة بعده.

-الإكثار من الأعمال الصالحة في ذلك اليوم، منها: قيام الليل، والاستغفار، ووقت السحر، والتبكير في الذهاب إلى صلاة الجماعة، والجلوس بعد أداء صلاة الفجر لذكر الله -تعالى- حتى تطلع الشمس، والرباط في انتظار الصلاة بعد الصلاة، والإكثار من ذكر الله -تعالى- بالحمد والتهليل والتكبير والتسبيح.

-استجماع شروط إجابة الدعاء وآدابه، من إخلاص النية لله تعالى، والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، واليقين بإجابته للدعاء، واستقبال القبلة، والحرص على الطهارة، والانكسار بين يدي الله.

-المداومة على الأذكار، خاصة الباقيات الصالحات: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر».

أدعية يوم عاشوراء2026

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

- يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسى طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

- اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار.

- اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

- اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.

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