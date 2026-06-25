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فضل صيام يوم عاشوراء.. ثوابه يكفر ذنوب عام كامل
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل صيام يوم عاشوراء.. ثوابه يكفر ذنوب عام كامل

فضل صيام يوم عاشوراء
فضل صيام يوم عاشوراء
عبد الرحمن محمد

فضل صيام يوم عاشوراء .. يعد يوم عاشوراء، الذي يوافق العاشر من شهر الله المحرم، من الأيام المباركة التي خصها الله تعالى بفضل عظيم، وجعل صيامها من السنن المستحبة التي يحرص عليها المسلمون طلبًا للأجر والثواب. وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد مكانة هذا اليوم وما يحمله من نفحات إيمانية وفرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى.

وأكدت السنة النبوية أن صيام عاشوراء من الأعمال الصالحة التي تُرجى بها مغفرة الذنوب، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم سبب في تكفير ذنوب سنة كاملة مضت، وهو ما يعكس عِظم فضل هذه العبادة ومكانتها بين النوافل والطاعات.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام يوم عاشوراء ويحث أصحابه على ذلك، كما بيّن أن صيامه ليس فرضًا على المسلمين، وإنما هو سنة مستحبة، فمن شاء صامه طمعًا في الثواب، ومن شاء تركه دون حرج عليه. 

وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الهدي النبوي، مؤكدين أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صيامه وبيّن فضله لأمته.

ويرتبط يوم عاشوراء بحدث عظيم في التاريخ، إذ نجّى الله تعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرًا لله على هذه النعمة. 

وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أكد أن المسلمين أولى بموسى عليه السلام، فصام هذا اليوم وأمر بصيامه.

فضل صيام يوم عاشوراء 

ولا يقتصر فضل عاشوراء على صيام اليوم العاشر فقط، بل يُستحب للمسلم أن يكثر من الصيام خلال شهر المحرم بوجه عام، إذ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل أشهر الصيام بعد شهر رمضان، لما يحمله من بركات وأجور عظيمة.

وقد أوضح العلماء أن صيام عاشوراء له مراتب متعددة؛ فأدناها صيام اليوم العاشر منفردًا، وهو أمر جائز ومستحب. والأفضل منه أن يُصام معه يوم قبله أو يوم بعده، بينما أكمل المراتب أن يجمع المسلم بين صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، اقتداءً بالسنة النبوية وتحقيقًا لمزيد من الأجر والثواب.

ويظل يوم عاشوراء مناسبة إيمانية مهمة يستقبلها المسلمون بالطاعات والعبادات، لما فيها من فضل كبير وفرصة متجددة لمحو الذنوب ورفع الدرجات ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يجعل صيامه من السنن التي يحرص عليها الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي كل عام.

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