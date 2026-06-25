أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

نشرت المطربة بسمة بوسيل، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت بسمة بوسيل، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بسمة بوسيل ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بسمة بوسيل ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور المطربة بسمة بوسيل