ترامب : تعليمات للوكالات الحكومية بسرعة التحرك بشأن زلزل فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة على استعداد للتدخل لتقديم الإغاثة العاجلة والمساعدة إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين قويين .. مشيرا إلى أن التقارير الأولية الواردة من هناك سيئة للغاية.

وقال ترامب -في تغريدة عبر منصة "تروث سوشيال"- "الزلزالان الكبيران اللذان ضربا شعب فنزويلا العظيم كانا هائلين، وقد خلّفا عددًا هائلًا من الضحايا. والولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة!".

وأضاف "لقد أصدرت تعليماتي لجميع أجهزة حكومتنا بالاستعداد للتحرك بسرعة .. سنكون حاضرين لمساعدة أصدقائنا الجدد .. التقارير الأولية ليست مبشرة".