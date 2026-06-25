رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة

أعلنت الرئيسة الفنزويلية، ديلسي رودريجيز، ولاية لا غوايرا الساحلية الشمالية في فنزويلا، التي تضررت بشدة، منطقة منكوبة.

وقالت: "انهارت عشرات المباني، ونحن نبذل جهودًا مضنية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بإذن الله"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بمقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلزال، لكن رودريغيز أوضحت أن هذا العدد لا يشمل الأعداد المتوقعة من لا غوايرا.

وتُظهر لقطات فيديو من لا غوايرا انهيار عدد من المباني، بما في ذلك جزء من فندق مكون من ثمانية طوابق، ما يُشير إلى احتمال وجود عدد كبير من الضحايا.



وأضافت رودريغيز أن فرق إنقاذ من الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان والسلفادور والمكسيك وقطر ستصل إلى فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة. كما عرضت الصين والبرازيل ودول الكاريبي مساعدات إنسانية.

وقالت: "أطلب أن نتصرف بوحدة وطنية وهدوء، مدركين أننا سنتجاوز هذه المأساة معاً".

شهدت فنزويلا لحظات مرعبة توثق وقوع زلزال فنزويلا الذي ضرب البلاد وتسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات، حيث أعلنت الرئيسة ديسلي رودريجيز حالة الطوارئ.

ووثقت الكاميرات لحظة اهتزاز قوي للاستديو أمام المشاهدين في أحد القنوات الفضائية الفنزويلية خلال بث مباشر أثناء استماع مذيع لوزير الداخلية الفنزويلي عن الزلزال الذي هزّ البلاد بقوة.