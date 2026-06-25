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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تتعهد بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا عقب زلزالين مدمرين

فنزويلا
فنزويلا
أ ش أ

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وتعهدت بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى البلاد في أعقاب الزلزالين القويين اللذين بلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون المساعدات الخارجية جيرمي لوين - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن وزارة الخارجية تعمل مع شركاء في الحكومة المؤقتة بفنزويلا.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال فرق للبحث والإنقاذ وإمدادات طبية وإنسانية، بالإضافة إلى بعض الموارد الأخرى خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو - في منشور عبر منصة "إكس" - إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في أعقاب الزلزالين المدمرين.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون إنه تم التأكد من سلامة جميع العاملين في السفارة الأمريكية بالعاصمة الفنزويلية (كاراكاس).

وكانت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريجيز قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد

الولايات المتحدة الأمريكية جيرمي لوين كريستوفر لانداو فنزويلا الزلزالين

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