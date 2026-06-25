قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب
سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال
وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال
رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة
التقارير غير مبشرة.. قرار عاجل من ترامب بعد زلزال فنزويلا
ترامب : تعليمات للوكالات الحكومية بسرعة التحرك بشأن زلزل فنزويلا
للرزق وفك الكرب .. أدعية يوم عاشوراء 2026
ناقد رياضي: منتخب مصر لا يعرف سوى الفوز أمام إيران .. والصدارة هدف الفراعنة
اليابان: زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب محافظة «إيواته»
بدون إعادة تعيين الراوتر: حلول سريعة لتوصيل الهاتف بالـ Wi-Fi
ناقد رياضي: مصر قد تنفرد بإنجاز عربي تاريخي في مونديال 2026 حال الفوز على إيران
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم.. الدولار عند 49.66 جنيه للشراء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: مصر قد تنفرد بإنجاز عربي تاريخي في مونديال 2026 حال الفوز على إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، حال تحقيق الفوز على منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال 2026.

وقال “جلال” عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن منتخب مصر قد يصبح المنتخب العربي الوحيد في البطولة الذي يتأهل إلى الدور الثاني متصدرًا لمجموعته، إذا نجح في حصد النقاط الثلاث أمام إيران.

واختتم تصريحاته برسالة تفاؤل للجماهير المصرية، مطالبًا الجميع بدعم المنتخب الوطني والدعاء للاعبين قبل المواجهة المرتقبة، التي قد تحمل إنجازًا تاريخيًا جديدًا للكرة المصرية.


يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية ، الواحدة صباح الجمعة بتوقيت القاهرة، علي ملعب "لومن فيلد" للحديث عن مواجهة إيران المرتقبة في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ووفق البروتوكول الإعلامي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيجري ثلاثة من لاعبي المنتخب لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي ، و يقام في السابعة والنصف مساء بتوقيت سياتل وهم مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود صابر .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في كأس العالم برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

منتخب مصر أحمد جلال بكأس العالم منتخب إيران بلجيكا نيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

منتخب مصر

أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

البهاق

في يومه العالمي.. أبرز أسباب وأعراض مرض البهاق

الشقة السكنية

البيع أونلاين.. فيديو يكشف مصنع منتجات مغشوشة داخل شقة سكنية

زنجر

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل سندوتشات زنجر

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد