فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

احتفل صناع مسلسل “ علاقة مشروعة ” بنجاح العمل ، والذى عرض فى النصف الاول من شهر رمضان الكريم ، فى سحور ضم كل فريق العمل .

وحضر السحور ابطال مسلسل علاقة مشروعة وهم ياسر جلال ، داليا مصطفي ، مي عمر ، مراد مكرم وبسنت شوقي وعدد أخر من الفنانين .

فريق عمل علاقة مشروعة

فريق عمل علاقة مشروعة

فريق عمل علاقة مشروعة

قصة مسلسل علاقة مشروعة



تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

أبطال مسلسل علاقة مشروع



المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.