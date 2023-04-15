بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحروق إثر إنفجار أنبوبة غاز بمنزل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة إثر إنفجار انبوبة غاز بالمنزل بقرية بني عليم دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال 4 مصابين جميعهم مقيمين بني عليم دائرة مركز بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنفجار انبوبة غاز بالمنزل بقرية بني عليم دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.