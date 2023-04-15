مصرع مسن أسفل عجلات سيارة بالشرقية

لقي شخص مسن مصرعه أسفل عجلات سيارة اصطدمت به بمدخل العبور اتجاه السلام أمام كارتة العبور وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال "محمد م ا" 62 سنة مقيم فاقوس "جثة هامدة" متأثرا بإصابته بتهشم بعظام الجمجمة وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر اصطدام سيارة به بمدخل العبور إتجاه السلام أمام كارته العبور وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.