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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. إحالة 430 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 430 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

 اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين والمطرية وميت سلسيل وطلخا وميت غمر وبنى عبيد والمنصورة وبلقاس والجماليه ونبروه واجا وشربين وجمصة ومنية النصر والمنزلة   وتمي الامديد وذلك علي مدار ثلاثة ايام متتابعة ففي اليوم الاول اسفرت الحملات عن تحرير 196 محضرا وفي اليوم الثاني تم تحرير 88 محضرا وخلال اليوم الثالث تم تحرير 146 محضرا وتنوعت المحاضر المحررة فيما بين محاضر نقص وزن ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر تصرف وتجميع دقيق بكمية قدرها 149 شيكارة ومحاضر ضرب وهمى ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر انتهاء من الإنتاج.

كذلك محاضر عدم وجود ماكينه صرف ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم تمكين حملة ومحضر غش تجارى ومحاضر سلع بدون فواتير و محضر سحب عينات ومحاضر تبديد حرز ومحاضر عدم وتم التحفظ على 660كجم لحوم (بلدى -مصنعة -مجمدة ) و10.5كجم كبدة مجمدة  و125 كجم دواجن مجمدة و2700عبوة عصير و2500 كجم أعلاف 3 طن اسماك مملحة متنوعة ( فسيخ -رنجة -سردين -انشوجة ) و1.5طن أرز عريض الحبة ؛ طن سكر وطن دقيق.

واستمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة،ففي مركز ومدينة طلخا باشراف ومتابعة،رحاب المزين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة السنبلاوين باشراف ومتابعة المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة شربين باشراف ومتابعة اللواء ماهر هاشم رئيس المركز والمدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.  

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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محافظ الدقهلية الغش التجاري وزارة التموين الدقهلية الرقابة التموينية الحملات التموينية المحافظة ذبح خارج السلخانة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سلع مجهولة المصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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