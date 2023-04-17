محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة 23 من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدفعة 23 من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 3 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف.



وأشار " المحافظ " إلي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 57 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية.



وأكد " مختار " أنه سيتم إيصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.



وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.