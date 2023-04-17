باحثة بجامعة المنصورة تفوز بجائزة الرابطة الأمريكية للجامعات لهذا العام

فازت سناء السيد ، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا - كلية العلوم جامعة المنصورة والمبتعثة لدرجةٍ الدكتوراة بجامعة ميتشجان الأمريكية، بجائزة الرابطة الأميركية للجامعيات لعام 2023.

سناء السيد هي عضو الفريق العلمي بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية. الجدير بالذكر أن الرابطة الأمريكية للجامعيات هي إحدى أعرق المؤسسات الأمريكية الداعمة للمرأة في مجالات العلوم المختلفة منذ نشأتها في عام 1888. وتمنح الرابطة سنويا عدد محدود من الجوائز لدعم البحث العلمي للطالبات الدوليين في المؤسسات الأمريكية، ويشترط فيها أصالة النقاط البحثية وقدرتها على إحداث تغيير في فهم العلوم المختلفة.

يذكر أن سناء السيد، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا - كلية العلوم جامعة المنصورة والمبتعثة لدرجةٍ الدكتوراه بجامعة ميتشجان الأمريكية هى أول باحثة مصرية تقود بحث دولي في تخصص الحفريات الفقارية في مصر والشرق الأوسط، قامت بنشر أكثر من 10 أبحاث محكمة ومنشورة في أقوى المجلات العلمية الدولية، شاركت بنحو 30 ملخص بحثي في المؤتمرات الدولية والمحلية، تعمل ثناء السيد حاليا في تحكيم العديد من المنح لهيئة ناشيونال جيوجرافيك وجمعية الحفريات الفقارية الدولية كما شاركت في أكثر من 40 رحلة استكشافية، بحثا عن الحفريات الفقارية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم تكريم سناء السيد من رئيس الجمهورية، في المؤتمر القومي للبحث العلمي وإطلاق طاقات المصريين لعام 2018. حصلت على منحة دراسية من الهيئة الأمريكية العريقة فولبرايت، كما حصلت على منحة دراسية من الحكومة المصرية لدراسة الدكتوراة بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت ضمن الفريق الذي اكتشف منصوراصورس، وتم علي غرار هذه الاكتشافات تكريمها من الرئاسة المصرية ووزارة التعليم العالي، والعديد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وصلت للمرحلة النهائية لمنحة لوريال - التابعة ليونسكو للمرأة في العلوم .

وشاركت فى العديد من المؤتمرات الدولية لعرض تجربتها، والتحديات اللي واجهتها في بداية مشوارها في هذا التخصص النادر.