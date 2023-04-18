وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه ويشيد بجهود الفريق الطبى لخدمة المرضي

زار الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستشفى نبروه، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي من خلالها.

وتفقد وكيل الوزارة يرافقه الدكتور سعد فليفل مدير المستشفى الأقسام الطبية المختلفة، ابتداءا من قسم الإستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، ، ومراجعة سجلات التسليم والتسلم.

وتابع مكين خلال الزيارة الأقسام الحرجة كالعناية المركزة والحضانات للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها،مشدداً على الإلتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.

كما استمع وكيل الوزارة إلى المرضي وذويهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفي بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم .

ووجه مكين بعمل مقايسات لإصلاح وترميم دورات المياه بالمستشفى وتجديد الواجهات .

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية لما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

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