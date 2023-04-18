عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه ويشيد بجهود الفريق الطبى لخدمة المرضي

جولة تفقدية
جولة تفقدية

زار الدكتور شريف مكين وكيل  وزارة  الصحة بالدقهلية مستشفى نبروه، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي من خلالها.

 وتفقد وكيل الوزارة  يرافقه الدكتور سعد فليفل مدير المستشفى الأقسام الطبية المختلفة، ابتداءا من قسم الإستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، ، ومراجعة سجلات التسليم والتسلم.

وتابع مكين خلال الزيارة الأقسام الحرجة كالعناية المركزة والحضانات  للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها،مشدداً على الإلتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.

كما استمع وكيل الوزارة إلى المرضي وذويهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفي بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم .

ووجه مكين بعمل مقايسات لإصلاح وترميم دورات المياه بالمستشفى وتجديد الواجهات .
وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية لما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

IMG-20230418-WA0017
IMG-20230418-WA0017
IMG-20230418-WA0015
IMG-20230418-WA0015
IMG-20230418-WA0016
IMG-20230418-WA0016
IMG-20230418-WA0012
IMG-20230418-WA0012
IMG-20230418-WA0013
IMG-20230418-WA0013
IMG-20230418-WA0014
IMG-20230418-WA0014
IMG-20230418-WA0011
IMG-20230418-WA0011
محافظ الدقهلية الدقهلية الرعاية الصحية مكافحة العدوى وكيل صحة الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

ادعاءات إخوانية .. مصدر أمني: لا صحة لإنهاء نزيل حياته في مركز الإصلاح والتأهيل

بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

اجتماع عاصف بـ الأهلي .. ننشر عقوبات الانسحاب من مباراة السوبر المصري

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي كفر بهيدة في الدقهلية

ترشيحاتنا

الزراعة ×المحافظات.. ضبط لحوم وأسماك مملحة غير صالحة

داخل شقته.. العثور على جثة سائق مقتولا في الجيزة

3.7 % زيادة بأسعار الذهب بمصر والجرام يربح 630 جنيها منذ بداية 2023

هدية الرئيس للأسوانيين.. وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحبس زبائنه.. مطعم على شكل زنزانة في دولة عريبة.. شاهد

مش بيسيب حقه| هذه الأبراج الأكثر انتقاما..هل أنت منهم؟

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

الموضوع كبير.. قصة رجل حامل في سن الأربعين.. تفاصيل مذهلة/ فيديو جراف

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ