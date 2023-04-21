وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى تأمين سندوب والمنصورة الدولي

تفقد الدكتور شريف مكين -وكيل وزارة الصحة ، مستشفى تأمين سندوب ومستشفى المنصورة الدولي وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل و أحوال المرضى.

وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي واطمئن بنفسه علي توافر جميع الادوية والمستلزمات و حسن سير العمل.

كما استمع وكيل الوزار ة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها .



وأثنى فى نهاية الجولة على جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى وهنأ الطاقم الطبي بمناسبه عيد الفطر المبارك.

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