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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى تأمين سندوب والمنصورة الدولي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف مكين -وكيل وزارة الصحة ، مستشفى تأمين سندوب ومستشفى المنصورة الدولي  وذلك  للاطمئنان على حسن سير العمل و أحوال المرضى.

وتفقد  مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي  واطمئن بنفسه علي توافر جميع الادوية والمستلزمات و حسن سير العمل.

كما استمع وكيل الوزار ة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية  والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها . 


 وأثنى فى نهاية الجولة  على جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى وهنأ  الطاقم الطبي بمناسبه عيد الفطر المبارك.

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مستشفى المنصورة الدولي المستشفى وزارة الصحة تقديم الخدمة الطبية مستشفى المنصورة وكيل صحة الدقهلية شريف مكين

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