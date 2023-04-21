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رئيس التحرير
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تحقيقات

إنسانية الرئيس السيسي في أول أيام العيد مع أسر وأبناء الشهداء |تفاصيل

الرئيس وأسر شهداء
الرئيس وأسر شهداء ومصابي العمليات

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية على مشاركة أسر وأبناء الشهداء الاحتفال بالعيد تقديراً وعرفاناً من القيادة السياسية بما قدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات فداء للوطن.

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أول أيام عيد الفطر المبارك 

وشارك الرئيس السيسي أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك صباح اليوم الجمعة 21 أبريل 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر.

وكرم السيسي، عددا من أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

وكان من بين الأسماء التي تم تكريمها: الرائد الشهيد أحمد بسيوني حسن، الرائد الشهيد حسين جمال عبد الرحمن، الرائد الشهيد محمد مظهر أحمد، مساعد شهيد إيهاب فتحي محمد، رقيب شهيد جمعة رجب إسماعيل، عقيد شهيد محمد عبد المنعم عبد الرؤوف، عقيد شهيد أحمد محمود محمد، أمين شرطة شهيد حمادة صبحي رمضان، أمين شرطة شهيد عيد يونس عبد الحميد، وأمين شرطة شهيد محمد محمود عبد الله.

وكان الرئيس السيسي، قد أدى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير طنطاوى، بحضور قيادات الدولة.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة بعيد الفطر، وحرص الرئيس السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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فعاليات احتفالية عيد الفطر 

بدأت فقرات احتفالية عيد الفطر المبارك، بمشاركة الرئيس وأسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة بفقرة قدمها الفنان أحمد زاهر وابنته منى.

أطفال الشهداء يلعبون مع الشخصيات الكرتونية والترفيهية

حلوى وهدايا|الرئيس السيسي يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك.. صور

وقال أحمد زاهر خلال الفقرة، إننا "حريصين على أن نفرح أبناء شهدائنا الأبطال، وهذه الاحتفالية أيضا من أجل الأجيال الجديدة يعرفوا يعني إيه عيد ويعني إيه لمة وفرحة العيد؟".

وتابع أحمد زاهر: "أمي زمان كانت تأخذني لتشترى لي ملابس العيد، كنا نلف على المحال من أجل أن نرتدي ملابس تعيش معنا، ثم نحصل على عيدية العيد".

وشهدت فعاليات حفل عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس السيسي، عرض فيلم تسجيليا عن "العيدية فى مصر"، واستعرض الفيلم التسجيلي أجواء وفرحة العيد فى مصر.

كما شهدت فعاليات حفل عيد الفطر المبارك، عرض فقرة فنية غنائية بمشاركة الفنان حمادة هلال، إضافة لفقرة أوبريت الليلة الكبيرة، قدمها كورال دار الأوبرا المصرية، وفقرة غنائية قدمها المطرب حكيم.

كما قدم السيسي، عددًا من الهدايا  لأبناء الشهداء أثناء احتفالهم بعيد الفطر، حيث قدم إليهم هدايا عبارة عن ألعاب مختلفة، وبالونات.

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هدايا الرئيس لأبناء الشهداء

كما تجول السيسي في قاعة مركز المنارة، حيث إقامة احتفالية، عيد الفطر المبارك، رفقة طفلين، واضعًا يده في أيديهم.

وأكد الرئيس السيسي في اكثر من مناسبة على ما قدمه أبطال مصر وشهدائها من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن واستقراره وصون وحماية ترابه.

ووقف الرئيس وجنود ومقاتلو قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلو الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، مطلع شهر أبريل الجاري، دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين قدموا تضحيات لأجل أمن وأمان مصر وسيناء.

النجوم يلتقطون صورا تذكارية مع السيسي

الرئيس السيسي يشارك أسر شهداء القوات المسلحة الاحتفال بعيد الفطر

وقال الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية: إننا لن ننسى الثمن الذي دفع من دماء وأرواح شهدائنا والمصابين لأجل الأمن والأمان والاستقرار لمصر وسيناء، وعودتها مرة أخرى بعيدًا عن الأشرار الذي كانوا موجودين.

وأضاف أن النجاح الأخير خلال العام نتيجة تضافر الجهود والقلوب فكان النجاح، مشيرًا إلى أن الاحتفال المقرر إجراؤه سيتم عقده والتجهيز له.

وأصبح من العرف احتفال القيادة السياسية ورجال الدولة والشخصيات العامة ونجوم المجتمع من فنانين ورياضيين مشاركة ابناء الشهداء أول ايام العيد لتعويضهم عن فقدان آبائهم الذين ضحوا في سبيل الوطن.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة أول أيام عيد الفطر عيد الفطر المبارك

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