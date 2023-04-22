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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الزنجبيل والريحان.. اكتشف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

أكتشف أفضل الأطعمة
أكتشف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل هي مثل هذه المشاكل التي تربط الجسم تدريجيا. الالتهاب هو السبب الرئيسي وراء العديد من الأمراض الخطيرة مثل هذه، يقصد بهذا رد الفعل الدفاعي للجسم ، والذي يحدث عند دخول أي مادة ضارة وخطيرة إليه.

المرض الناجم عن الالتهاب المزمن: وفقًا لبحث أُجري على NCBI، يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى العديد من الأمراض الخطيرة، إذا كنت تعاني من مرض السكري أو أمراض القلب أو التهاب المفاصل أو آلام المفاصل أو الحساسية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ، فهناك التهاب يحدث في مكان ما هذه العلاجات المنزلية تمنع الالتهاب بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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اشواغاندا هو علاج للالتهابات

اشواغاندا هو علاج للالتهابات

وفقًا لأخصائي التغذية Lavneet Batra ، تحتوي أشواغاندا على مركبات ، بما في ذلك withaferrin A (WA) ، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم. تعمل هذه العشبة على تحسين خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى وتحافظ على هذه المشكلة.

الزنجبيل غذاء مضاد للالتهابات

الزنجبيل غذاء مضاد للالتهابات

يحتوي الزنجبيل على أكثر من 100 مركب نشط مثل gingerols و shogaol و zingiberin و zingerone. هذه العناصر مفيدة جدًا لجهاز المناعة وتمنع الالتهاب.

رَيحان

رَيحان

تسمى التجربة المشتركة من التورم والألم وتغير اللون وما إلى ذلك الالتهاب،  وهو ما يحدث أيضًا داخل الأنف أثناء البرد. يمكن أن يصبح تولسي الحل لهذه المشكلة. لأنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للحساسية ومضادة للالتهابات.

الفلفل الأسود هو علاج منزلي

الفلفل الأسود هو علاج منزلي

وفقًا لأخصائيي التغذية ، يعتبر الفلفل الأسود أيضًا من الأطعمة المضادة للالتهابات. تلعب هذه التوابل ومركبها الرئيسي النشط بيبيرين دورًا في تقليل الالتهاب داخل الجسم.

كُركُم

كُركُم

بسبب خصائص الكركم يطلق عليه التوابل الذهبية. يحتوي على مادة الكركمين المضادة للأكسدة القوية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات. أظهرت الدراسات أن الكركمين يمكن أن يمنع تنشيط NF-B ، الذي يعزز الالتهاب.

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