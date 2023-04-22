وجبة سمك فاسد.. وفاة شخص وإصابة 5 من أسرة واحدة في الغربية

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة شخص وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة أثر اصابتهم بتسمم غذائي في ليلة أول أيام عيد الفطر المبارك ، وقد تم تحويلهم من مستشفي سمنود العام إلي مستشفي المنصورة التخصصي .



وأفادت مصادر مقربة من أسرة المتوفي أن اصيبوا بأعراض التسمم وهم كل من "سعد السعيد السيد" 57 سنة، و"بسمة س. م"، 28 سنة،"محمد ج. ع" 28 سنة، و"أفنان س. م"، 20 سنة، "جنى س. م"، 13 سنة، "حسناء ا. ا"20 سنة.



وتبين أن إحدي الحالات المصابة لفظت أنفاسه الأخيرة وسقط جثة عقب تعرضه لوعكة صحية تسببت في وفاته علي أثر التسمم الغذائي نتيجة تناولهم وجبة سمك غير صالحة للاستهلاك الآدمي .



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بنقل المتوفي والمصابين إلي مستشفي سمنود العام عقب تحسن حالتهم بمستشفي المنصورة .