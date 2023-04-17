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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفي سمنود بالغربية.. والنيابة تحقق

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم، في ضبط  3 متهمين في واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود العام وتحرر محضر بالواقعة وجري إتخاذ اللازم قانونيا حيال الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

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وشهدت مستشفى سمنود العام التابع لمديرية الصحة بالغربية ، واقعة اعتداء  أهلية مريضة علي الطاقم الطبي بالمستشفى إثر منع الزيارة والسماح بالزيارة في أوقات مخصصة الأمر الذي أثار أهلية المريضة وقاموا بالتعدي علي الطاقم الطبي وإتلاف وتحطيم أجهزة طبية .

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من جانبه أكد الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وتحرير المحاضر اللازمة، وتم ضبطهم للتحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

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