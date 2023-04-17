ضبط 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفي سمنود بالغربية.. والنيابة تحقق

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم، في ضبط 3 متهمين في واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود العام وتحرر محضر بالواقعة وجري إتخاذ اللازم قانونيا حيال الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

وشهدت مستشفى سمنود العام التابع لمديرية الصحة بالغربية ، واقعة اعتداء أهلية مريضة علي الطاقم الطبي بالمستشفى إثر منع الزيارة والسماح بالزيارة في أوقات مخصصة الأمر الذي أثار أهلية المريضة وقاموا بالتعدي علي الطاقم الطبي وإتلاف وتحطيم أجهزة طبية .

من جانبه أكد الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وتحرير المحاضر اللازمة، وتم ضبطهم للتحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.