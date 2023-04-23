أخبار السيارات|أرخص نوع زيرو في مصر.. أسعار تويوتا كورولا 2023 .. ثمن أكبر إصدار عائلي من ميتسوبيشي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، العديد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ارخصها هي النسخة بيلتا موديل 2023، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين مع تصميم السيدان، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، العديد من السيارات المتنوعة، والتي استطاعت أن تتصدر المشهد في عدد من الأعمال الدرامية داخل السباق الرمضاني أبرزها مسلسل "جعفر العمدة"، وعلى رأس هذه الاصدارت النسخة الفارهة مايباخ.

تعتبر السيارة اكسابندر موديل 2023 هي اكبر نسخة تقدمها شركة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، حيث يتم طرحها محليًا من خلال فئتين من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 760 ألف جنيه.

تنافس السيارة تويوتا كورولا بقوة وسط اصدارات السيدان المطروحة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية التي يقدمها الصانع الياباني، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة عبر سنوات باختلاف الاجيال المقدمة حتى موديلات 2023.

سوزوكي اسبريسو "ارخص سيارة في مصر"، حيث استطاعت ان تحافظ على هذا اللقب على الرغم من الزيادات الأخيرة، والتي شهدها السوق المصري للسيارات، وتعد هذه النسخة من ابرز فئات الهاتشباك، والتي يتم طرحها من خلال فئة واحدة.

تتعدد إصدارات الكروس اوفر الرياضية المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة بايك X3 موديل 2023، والتي تعتبر من ارخص اصدارات الصانع الصيني، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 619 ألف جنيه للفئة COMFORT.

تعتبر السيارة نيسان باترول موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والتي يقدمها الصانع الياباني داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات، تشمل حزمة من القدرات الفنية والتقنية.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من طرازات شركة هيونداي، والتي اشتهرت بالاعتمادية نسبة إلى قوة الصانع الكوري الجنوبي، ولعل من ابرز هذه الاصدارات هي النسخة اكسنت موديل 1998 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.