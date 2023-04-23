اشتريها بـ 65 ألف جنيه بس.. أشهر سيارة كورية من هيونداي

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من طرازات شركة هيونداي، والتي اشتهرت بالاعتمادية نسبة إلى قوة الصانع الكوري الجنوبي، ولعل من ابرز هذه الاصدارات هي النسخة اكسنت موديل 1998 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 بمظهر خارجي انيق، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة مدعومة باشارات جانبية، وعدد 4 ابواب، مع سعة تخزين خلفية، إلى جانب مقصورة داخلية تتسم بالرحابة مما يجعلها اختيار مناسب للعائلات ايضا.

هيونداي اكسنت موديل 1998

وظهرت احد سيارات هيونداي اكسنت موديل 1998 عبر صفحات بيع وشراء السيارات الكترونيًا، وهي بحالة خارجية متوسطة، مع طلاء خارجي محدث اللون، وجنوط حديدية، مع ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي اكسنت موديل 1998

وتستمد السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي "كاسيت"، وتوافر اسطوانة غاز، واشتهرت هذه السيارة بالاعتمادية نسبة لتوافر قطع الغيار الخاصة بها، بالاضافة إلى سهولة صيانتها واعادة بيعها وشرائها مرة اخرى.

هيونداي اكسنت موديل 1998

سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 65 ألف جنيه.