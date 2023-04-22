أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 .. صور

تنافس السيارة تويوتا كورولا بقوة وسط اصدارات السيدان المطروحة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية التي يقدمها الصانع الياباني، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة عبر سنوات باختلاف الاجيال المقدمة حتى موديلات 2023.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023 .. اعرف الاسعار والمواصفات

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى الاعتماد على ناقل سرعات خماسي النقلات مانيوال للفئة الاولى، واخر أوتوماتيكي CVT للفئات الاخرى، مع تقنية العمل بمنظومة الدفع الامامي للعجلات.

تويوتا كورولا موديل 2023

وتستهلك السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 نسبة من الوقود بلغت 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستغرق وقت زمنية يقدر بـ 12 ثانية من اجل الانطلاق من وضع الثبات 0 وحتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 189 كم/ساعة.

تويوتا كورولا موديل 2023

اسعار تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 740,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 775,000 جنيه .

الفئة الثالثة تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 820,000 جنيه .

الفئة الرابعة تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 850,000 جنيه.

الفئة الخامسة تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 870,000 جنيه.

الفئة السادسة تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 900,000 جنيه.

الفئة السابعة تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 934,000 جنيه.

الفئة الثامنة "هايبرد" تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 1,275,000 جنيه.