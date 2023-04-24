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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

طلب أوسوريو المدير الفني لفريق لكرة الأول بالزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في مباراة سيراميكا.

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