أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت والأحد .. ولماذا بكت وداد بعد مشهد زواجها في مسلسل جعفر العمدة

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

جوري بكر: أنا بكيت بعد مشهد الفرح في جعفر العمدة بجد .. فيديو

قالت الفنانة جوري بكر، إن علاقتها بالفنان أحمد فهيم في مسلسل جعفر العمدة كادت أن تكون حقيقة وكانت تتعامل دائما خلال تصوير المسلسل على أنها "وداد" وأحمد فهيم هو "سيد".

كنت مرعوب في أول يوم تصوير.. فتوح أحمد عن مشاركته بـ"جعفر العمدة"

تحدث الفنان فتوح أحمد، عن مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" خال بطل العمل الفنان محمد رمضان، مضيفًا :"لما بشتغل مع أي مخرج جديد بروح أول يوم مرعوب، وأول مرة اتعامل مع محمد سامي، وممثلين كثر بشوفهم منورين وحلوين أوي مع محمد سامي، ولكن قيل أنه عصبي".

جوري بكر تكشف سبب حزنها الشديد في بداية عرض مسلسل جعفر العمدة .. فيديو

قالت الفنانة جوري بكر، إنها كانت تشعر بالحزن الشديد في بداية عرض مسلسل جعفر العمدة بسبب أنها قامت بمجهود كبير أثناء التصوير ولم تر نجاح شخصيتها في البداية، مشيرة إلى أنها رأت ذلك النجاح بعد مشهد زواجها من شوقي فتح الله.

أنا مش شرير في الحقيقة.. ماجد المصري: المخرج محمد سامي نصحني بهذا الأمر

حل الفنان ماجد المصري، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

قضيت الصيف بعيد عن ولادي.. ماجد المصري: شغلنا بيأثر على العلاقة بالأسرة

حل الفنان ماجد المصري، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال ماجد المصري:" مهنة التمثيل متعبة صحيا جدا وتؤثر على علاقتي بأسرتي بشكل كبير وافتقد الأسرة بشكل كبير ".

شعر به سكان القاهرة .. القومي للفلك يوضح تأثير زلزال اليونان على مصر

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الهزة الأرضية الأخيرة، مشيرًا إلى أنها فى اليونان وكانت بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ، مضيفًا أن مركز الزلزال على عمق 108، حيث أنه كلمات زاد عمق الزلزال زاد الشعور به جغرافيًا.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني : بداية مناقشة المحور السياسي الثلاثاء 9 مايو

أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في لقائه ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن اليوم وضعنا اللمسات الأخيرة للانطلاقة الفعلية لجلسات الحوار الوطني، حيث يتم مراجعة أسماء المشاركين وتحديد الموضوعات التي سيتم طرحها، بخلاف أساليب إنعقاد الجلسات، أي الخطوات اللوجيستية بشكل عام، ولفت أن أهم ما يركز عليه الحوار الوطني هو رسم خارطة للدولة، من خلال التركيز علي دعم المواطن وتحقيق آماله وطموحاته، حيث يعد ذلك الهدف من أهم مبادئ الجمهورية الجديدة.

بدون هذا الشرط لا يستطيع الحجاج دخول السعودية .. الصحة تكشف

قدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أهم النصائح للحجاج المصريين قبل سفرهم لأداء مناسك الحج.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن هناك شروط أساسية فرضتها وزارة الصحة السعودية كشرط لدخول المملكة، وهذه الشروط إجبارية ولابد وأن يقبل بها الذي يريد إقامة شعائر الحج.

15 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت والأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، وعلى سائقي السيارات توخى الحذر، و الالتزام بـ تعليمات المرور.

الآن.. وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان بعد نجاح عملية إجلائهم

وصل منذ قليل مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

الخارجية المصرية أعلنت عن إجلاء 1140 مواطناً مصرياً من السودان الي مصر بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم اليوم، وقد يكون عدد المواطنين التي تم إجلائهم من أمس وحتي الآن لـ 2679.

حماة الوطن عن عودة المصريين من السودان: القيادة السياسية تحافظ على كرامة أبنائها

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث بإسم حزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية تحافظ علي كرامة المواطن المصري عن طريق إجلائه من الأراضي السودانية وعودته في أمان تام إلي الأراضي المصرية.