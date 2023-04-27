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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني : بداية مناقشة المحور السياسي الثلاثاء 9 مايو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في لقائه ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن اليوم وضعنا اللمسات الأخيرة للانطلاقة الفعلية لجلسات الحوار الوطني، حيث يتم مراجعة أسماء المشاركين وتحديد الموضوعات التي سيتم طرحها، بخلاف أساليب إنعقاد الجلسات، أي الخطوات اللوجيستية بشكل عام، ولفت أن أهم ما يركز عليه الحوار الوطني هو رسم خارطة للدولة، من خلال التركيز علي دعم المواطن وتحقيق آماله وطموحاته، حيث يعد ذلك الهدف من أهم مبادئ الجمهورية الجديدة.

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وعن آليه انعقاد الجلسات أشار "عبدالقوي" أن عمل الجلسات الفعلية للحوار الوطني المنتظر انطلاق أولى جلساته يوم الأربعاء المقبل، ستكون على مدار أربعة أيام أسبوعيا أي بمعدل 3 جلسات خلال اليوم الواحد، لتقوم كل لجنة بمناقشة المقترحات المقدمة تجاه الملف المعنية.


وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ "برنامج من مصر" أنه سيتم عقد اجتماعات للجان الحوار الوطنى بالتوازى بداية من الأحد الموافق 7 مايو بعقد 4 لجان، وستكون البداية بالمحور السياسى، الثلاثاء 9 مايو سيتم العمل على المحور الاقتصادى بعقد 4 جلسات ثم يتبعها المحور المجتمعى.

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