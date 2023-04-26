زلزال 5 ريختر يضرب بحر إيجة في تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني منذ قليل ،مركزه في بحر داتشا في منطقة بحر إيجه.

وأعلنت الإدارة في بيان أن الزلزال ، على بعد 110 كيلومترات من داتشا ، وقع على عمق 54 كيلومترًا، بحسب موقع "هابر ترك" التركي.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ،في وقت سابق من اليوم، عن زلزال ضرب مدينة كهرمان مرعش.

وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان اليوم أن هناك زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كهرمان مرعش.

وأضافت الإدارة في البيان أن الزلزال كان على عمق 7.36 كيلومترات.

وضرب جنوب تركيا زلزلان مدمران بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر، وفقد نحو 50 ألف شخص حياتهم، كما تدمر العديد من المباني والبيوت وتشرد الملايين من بيوتهم.