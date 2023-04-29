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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار هيونداي توسان الجديدة.. أرخص سيارة "اوتوماتيك" هاتشباك.. الأسعار الجديدة لسيارات كيا في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أسعار هيونداي توسان في مصر .. صور

تعتبر السيارة هيونداي توسان، واحدة من اشهر السيارات الرياضية المقدمة داخل السوق المصري من فئة الـ SUV، والتي تحمل توقيع الصانع الكوري الجنوبي، حيث تنطلق محليًا من خلال باقة من التجهيزات الفنية، مع قيمة سعرية رسمية تبدأ من مليون و 40 ألف جنيه.

 

عملية وبسعر مفاجأة .. أرخص سيارة "اوتوماتيك" هاتشباك في مصر

يرغب الكثير في شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، بالاضافة إلى أن تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، والذي يسهل القيادة مقارنة بالناقل اليدوي التقليدي لسيارات الـ"مانيوال"، كما يعتبر عنصر التصميم من اهم النقاط التي يهتم بها العديد من المقبلين على شراء سيارة.

الأسعار الجديدة لسيارات كيا في مصر .. صور

شهدت بعض سيارات شركة كيا داخل السوق المصري، عدة زيادات سعرية جديدة، شملت النسخة الرياضية سبورتاج موديل 2023، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 80 ألف و 140 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة كيا اكسيد موديل 2022.

 

سعر أرخص سيارة يابانية "اوتوماتيك" في مصر موديل 2023 .. صور

تتصدر ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 قائمة السيارات اليابانية الارخص سعرًا في مصر، والتي تعتمد على ناقل سرعات اوتوماتيكي التحكم، كما تعد هي الارخص سعرًا وسط طرازات سيارات ميتسوبيشي المقدمة داخل السوق المحلي، تتبعها النسخة ميراج والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

 

أغلى 5 سيارات بالسوق المصري .. تصل لـ 10 ملايين جنيه

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الفارهة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ و العلامة التجارية، بالاضافة إلى التصميم الهيكلي بين فئة الـ SUV، أو السيدان الفاخرة، حيث تتمتع تلك الطرازات بالكثير من التجهيزات الفارهة، إلى جانب حزمة من التقنيات الحديثة ووسائل دعم قائد المركبة.

 

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا 2023 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة سكودا المقدمة في مصر، وشملت هذه الزيادة النسخة أوكتافيا A8 موديل 2023، والتي شهدت زيادة تراوحت بين 150 ألف و 160 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري

 

أحدث أسعار جيلي كول راي موديل 2023 .. صور

شهدت أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2023، زيادة سعرية جديدة يتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، حيث تراوحت تلك النبة بين 60 الف و 63 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي لعائلة الكروس اوفر الرياضية.

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