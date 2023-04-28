سعر أرخص سيارة يابانية "اوتوماتيك" في مصر موديل 2023 .. صور

تتصدر ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 قائمة السيارات اليابانية الارخص سعرًا في مصر، والتي تعتمد على ناقل سرعات اوتوماتيكي التحكم، كما تعد هي الارخص سعرًا وسط طرازات سيارات ميتسوبيشي المقدمة داخل السوق المحلي، تتبعها النسخة ميراج والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

ارخص سيارة يابانية في مصر موديل 2023

وتحمل السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 تصميم خارجي من فئة السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 1515 مم للارتفاع الكلي، وبعرض اجمالي يبلغ 1670 مم، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4305 مم، وبنسبة خلوص ارضي بلغت 170 مم.

ارخص سيارة يابانية في مصر موديل 2023

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بمظهر خارجي يعتمد على مصابيح حادة، شبكات متعددة المقاطع الهوائية باللون الاسود، مع مفهوم رباعي الابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية، بالاضافة إلى مرايا جانبية مزودة باشارات ضوئية، وجنط رياضي.

ارخص سيارة يابانية في مصر موديل 2023

وتستمد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي"، مدعوم بمحرك ثلاثي الاسطوانات، يتمكن من انتاج عزم دوران يبلغ 100 نيوتن/متر، وقوة اجمالية بلغت 76 حصانا، سعة 1200 سي سي.

ارخص سيارة يابانية في مصر موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي، قفل مركزي للابواب، ووسائد هوائية أمامية للحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومكيف هواء يدوي، مع عجلة قيادة قابلة للامالة.

سعر ارخص سيارة يابانية في مصر موديل 2023

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 445 ألف جنيه، وذلك عبر الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري.