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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عملية وبسعر مفاجأة .. أرخص سيارة "اوتوماتيك" هاتشباك في مصر

بي واي دي F0 موديل
بي واي دي F0 موديل 2013 

يرغب الكثير في شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، بالاضافة إلى أن تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، والذي يسهل القيادة مقارنة بالناقل اليدوي التقليدي لسيارات الـ"مانيوال"، كما يعتبر عنصر التصميم من اهم النقاط التي يهتم بها العديد من المقبلين على شراء سيارة.

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 بي واي دي F0 موديل 2013 

وتتعدد السيارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من فئة السيدان أو الرياضية SUV، او من فئة الهاتشباك الشبابية الشهيرة، ومنها النسخة بي واي دي F1 موديل 2013، والتي تشتهر أيضا باللقب F0.

 بي واي دي F0 موديل 2013 

تعتمد السيارة بي واي دي F0 موديل 2013 على محرك سعة 1000 سي سي، بقوة قدرها 67 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى 90 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4000 دورة في الدقيقة، بينما تتمتع السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 بي واي دي F0 موديل 2013 

وتأتي السيارة بتصميم الهاتشباك مع مصابيح امامية حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم، ومفهوم رباعي الابواب، إلى جانب تمتعها بنظام صوتي ترفيهي داخلي، وزجاج كهربائي أمامي، ومكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة باور، وقفل مركزي للأبواب.

 بي واي دي F0 موديل 2013 

سعر السيارة بي واي دي F0 موديل 2013 في السوق المصري للسيارات المستعملة.

 

وظهرت السيارة بي واي دي F0 موديل 2013 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الكترونيًا، بقيمة سعرية بلغت 140 ألف جنيه.

 بي واي دي F0 موديل 2013 
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