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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 45 ألف جنيه .. اركب أرخص سيارة هاتشباك فرنسية

بيجو 205
بيجو 205

يبحث العديد من الأشخاص عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، نسبة إلى الامكانيات الخاصة بكل شخص، وتتنوع داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، العديد من الطرازات، بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، وأيضا فئة الهاتشباك.

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وتعتبر السيارة بيجو 205 واحدة من أبرز سيارات الهاتشباك التي قدمها الصانع الفرنسي داخل الشارع المصري، وخاصة في فترة الثمانينيات و التسعينيات، حيث تمتعت تلك النسخة بتصميم مميز، يمنحها أفضلية التنقل والاصطفاف، إلى جانب اللمسة الشبابية.

بيجو 205

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بيجو 205 اشتريها بـ 45 ألف جنيه 

وظهرت إحدى سيارات بيجو 205 عبر صفحات بيع وشراء السيارات بقيمة بلغت 45 ألف جنيه، بينما يرجع موديل السيارة إلى عام 1984، وتشير البيانات إلى أن السيارة تتمتع بحالة الفبريقا من الداخل، مع طلاء خارجي، بالاضافة إلى حالة جيدة للاطارات، بينما تحتاج عفشة السيارة إلى بعض الاعمال البسيطة.

بيجو 205

وتأتي السيارة بيجو 205 موديل 1984 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ببعض التجهيزات تتضمن قفلا مركزيا للابواب، ونوافذ كهربائية أمامية، بالاضافة إلى فرش من الجلد، ونظام صوتي ترفيهي مكون من راديو كاسيت ومدخل AUX و USB.

بيجو 205

وتعتمد السيارة بيجو 205 على محرك سلندر، مقترن بناقل سرعات رباعي النقلات يدوي "مانيوال"، يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تأتي بتصميم خارجي رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية متوسطة، ومصابيح حادة المظهر، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية.

بيجو 205
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