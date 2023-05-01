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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |أرخص ماتقدمه مرسيدس في مصر..تبدأ من 360 ألف جنيه أسعار 5 أنواع "زيرو".. اشتري أرخص "هاتشباك" بـ 20 ألف

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أرخص سيارة تقدمها مرسيدس في مصر .. اعرف سعرها الآن

تسيطر النسخة مرسيدس B200 على قائمة السيارات الارخص سعرًا المطروحة داخل السوق المصري، والتي تحمل شعار النجمة الثلاثية الشهير، وتقدم تلك النسخة محليًا من خلال فئة وحيدة تحت موديلات 2023، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة سيارات الهاتشباك.

 

بـ 20 ألف جنيه فقط .. اشتر أرخص سيارة "هاتشباك"

يبحث الكثير عن سيارة تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى أن تكون بسعر مناسب، وتتميز هذه الفئة من السيارات بسهولة اصطفافها وخاصة لدى المبتدئين في عالم القيادة، إلى جانب تغلبها على بعض مشكلات الزحام المروري نظرًا لصغر حجمها.

تبدأ من 360 ألف جنيه .. أسعار 5 سيارات "زيرو" في مصر

يتمتع السوق المصري للسيارات بالعديد من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميم الخارجي بين الفئة الرياضية والسيدان والهاتشباك، مع نقطة مهمة وهي التسعير.

 

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

استطاعت السيارة شيفروليه أوبترا أن تحقق لها شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، وذلك منذ انطلاقها حتى هذا الوقت بعد تقديم موديلات 2023، وتعد هذه النسخة من اشهر السيارات المطروحة في مصر عن فئة السيدان، والتي يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

اشتري الجديد.. سعر أرخص سيارة سيدان في مصر

تتصدر السيارة شيري اريزو 5، قوائم السيارات الارخص سعرًا داخل السوق المصري، والتي تبدأ اسعارها من 390 ألف جنيه، وذلك عند شراء الفئة الاولى، والتي تعمل بواسطة ناقل سرعة مانيوال، على عكس الفئات الاخرى صاحبة ناقل الحركة الاوتوماتيكي طراز CVT.

 

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة رياضية تقدمها بايك موديل 2023 | صور

ما زالت السيارة X3 هي أرخص نسخة تقدمها شركة بايك الصينية بالسوق المحلي، بين طرازات 2023، على الرغم من زيادة أسعارها بنسبة بلغت 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من تلك النسخة التي تنتمي للفئة الرياضية.

 

أحدث أسعار بايك X7 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة بايك X7 موديل 2023، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث قدرت بـ 100 ألف جنيه، تشمل الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة الرياضية من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار موديلات 2022 بقيمة تراوحت بين 50 ألف و 100 ألف جنيه.

 

مواجهات خارقة.. ماكلارين سينا VS لكزس RCF |فيديو

تواصل قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استراض السيارات، من تألقها بعد ان نشرت مقطع فيديو جديد عبر موقع YOUTUBE، تظهر به النسخة الخارقة ماكلارين سينا وهي في مواجهة السيارة اليابانية لكزس RCF.

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