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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر الصيني .. أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري |صور

السيارة JEEP رينيجيد
السيارة JEEP رينيجيد

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات داخل السوق المصري، أبرزها طرازات الصانع الصيني، والتي أصبحت تنافس العديد من الاصدارات الأخرى باختلاف بلد المنشأ، ومنها سيارات الصانع الامريكي JEEP.

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وتقدم شركة JEEP عملاقة تصنيع السيارات الامريكية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، والتي تشتهر بتصميمها المميز من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولعل من ابرز الطرازات المطروحة في مصر هي السيارة رينيجيد.

 السيارة JEEP رينيجيد 

وتبدأ اسعار السيارة JEEP رينيجيد محليًا من 895 الف جنيه، حيث تتمتع بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، خاص بالفئة الاولى والثانية، يتمكن من ضخ قوة قدرها 140 حصانا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

 السيارة JEEP رينيجيد 

وتعتمد الفئة الثالثة من السيارة JEEP رينيجيد على محرك سعة 1400 سي سي تيربو ايضا، ولكن ينتج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية بلغت 170 حصانا، بينما تتمتع بناقل حركة من 9 سرعات اوتوماتيكية، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.85 ثانية، بالاضافة إلى تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

 السيارة JEEP رينيجيد 

الابعاد الخارجية للسيارة JEEP رينيجيد 

 

  • قاعدة عجلات 2570 مم.
  • طول 4232 مم.
  • عرض 2023 مم.
  • ارتفاع 1664 مم.
  • مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 351 لتر
  • السعة الخاصة بخزان الوقود تقدر بـ 48 لتر.
 السيارة JEEP رينيجيد 

اسعار السيارة JEEP رينيجيد في السوق المصري 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 895,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 975,000 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه.

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