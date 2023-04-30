بسعر الصيني .. أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري |صور

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات داخل السوق المصري، أبرزها طرازات الصانع الصيني، والتي أصبحت تنافس العديد من الاصدارات الأخرى باختلاف بلد المنشأ، ومنها سيارات الصانع الامريكي JEEP.

وتقدم شركة JEEP عملاقة تصنيع السيارات الامريكية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، والتي تشتهر بتصميمها المميز من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولعل من ابرز الطرازات المطروحة في مصر هي السيارة رينيجيد.

السيارة JEEP رينيجيد

وتبدأ اسعار السيارة JEEP رينيجيد محليًا من 895 الف جنيه، حيث تتمتع بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، خاص بالفئة الاولى والثانية، يتمكن من ضخ قوة قدرها 140 حصانا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

السيارة JEEP رينيجيد

وتعتمد الفئة الثالثة من السيارة JEEP رينيجيد على محرك سعة 1400 سي سي تيربو ايضا، ولكن ينتج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية بلغت 170 حصانا، بينما تتمتع بناقل حركة من 9 سرعات اوتوماتيكية، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.85 ثانية، بالاضافة إلى تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

السيارة JEEP رينيجيد

الابعاد الخارجية للسيارة JEEP رينيجيد

قاعدة عجلات 2570 مم.

طول 4232 مم.

عرض 2023 مم.

ارتفاع 1664 مم.

مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 351 لتر

السعة الخاصة بخزان الوقود تقدر بـ 48 لتر.

السيارة JEEP رينيجيد

اسعار السيارة JEEP رينيجيد في السوق المصري

الفئة الاولى بقيمة قدرها 895,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 975,000 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه.