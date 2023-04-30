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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 20 ألف جنيه فقط .. اشتر أرخص سيارة "هاتشباك"

السيارة فيات127
السيارة فيات127

يبحث الكثير عن سيارة تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى أن تكون بسعر مناسب، وتتميز هذه الفئة من السيارات بسهولة اصطفافها وخاصة لدى المبتدئين في عالم القيادة، إلى جانب تغلبها على بعض مشكلات الزحام المروري نظرًا لصغر حجمها.

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ومن اشهر سيارات الهاتشباك هي النسخة 127 التي قدمتها شركة فيات، بل اصبحت تلك النسخة من اشهر السيارات على الاطلاق داخل الشارع المصري، هي وقرينتها من فئة السيدان 128، حيث لاقت النسختين ترحيب كبير نسبة للعديد من المقاومات.

السيارة فيات127

ولعل من ابرز ما تمتعت به السيارة 127، هو تصميمها الثوري وقت انطلاقها، بالاضافة إلى سمعتها الطيبة ناحية توافر قطع الغيار، وسهولة صيانتها، إلى جانب ايضا سهولة شرائها وبيعها مرة اخرى، حيث تعد من السيارات المطلوبة والتي يبحث عنها العديد.

السيارة فيات127

واشتهرت السيارة بتوافرها عبر محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة  900 سي سي و 1000 سي سي، مع قوة قدرها 47 حصانا، بينما تستمد اوامر الحركة بواسطة ناقل سرعات "مانيوال" بتقنية الجر الامامي للعجلات.

السيارة فيات127

وظهرت احد سيارات فيات 127 والتي تنتمي إلى موديلات 1983، عبر صفحات بيع وشراء السيارات الكترونيًا، وهي في حالة جيدة، حيث تتمتع بطلاء خارجي محدث بالكامل، بالاضافة إلى اعتمادها على جنط رياضية باللون الاسود، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات.

السيارة فيات127

وتشير البيانات أن هذه النسخة تتمتع بحالة اطارات جيدة، وبطارية كهربائية جديدة، بالاضافة إلى صيانة دورية للمحرك، مع تغيرات بنظام العفشة، إلى جانب حالة جيدة للمقصورة، وتوافر نظام صوتي داخلي.

 

سعر ارخص سيارة "هاتشباك" مستعملة 

 

تقدم السيارة والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 20 ألف جنيه.

هاتشباك السيارات سيارات الهاتشباك النسخة 127 فيات الهاتشباك

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