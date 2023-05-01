مواجهات خارقة.. ماكلارين سينا VS لكزس RCF |فيديو

تواصل قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استراض السيارات، من تألقها بعد ان نشرت مقطع فيديو جديد عبر موقع YOUTUBE، تظهر به النسخة الخارقة ماكلارين سينا وهي في مواجهة السيارة اليابانية لكزس RCF.

حيث تعالت اصوات المحركات لتبدأ المنافسة بين اثنين من السيارات القوية، والتي سننتاول الحدث عنها في السطور القادمة، ولكن يبقى السؤال الاهم، من سيكون الفائز في هذا السباق ؟

سباق مميز بين ماكلارين سينا و لكزس RCF

القدرات الفنية للسيارات المشاركة في هذا التحدي

تأتي السيارة لكزس RCF بمحرك سعة 3000 سي سي، يتمكن من انتاج 1200 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 738 رطل/قدم اي ما يعادل 1000 نيوتن/متر، وتزن تلك النسخة حول 2976 رطلاً فيما يعادله 1350كيلوجرام.

بينما يصل وزن السيارة ماكلارين سينا إلى 2886 رطلاً، اي مايعادل 1309 كيلوجرام، وتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 789 حصانا، و 590 رطل/قدم من عزم الدوران يعادل 800 نيوتن/متر.

وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة ماكلارين سينا أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية، بالاضافة إلى حزمة من التقنيات الفنية، ووسائل دعم قائد المركبة إلى جانب النسخة لكزس RCF والتي تضم العديد من التجهيزات القوية أيضا.