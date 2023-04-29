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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق قوي .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

سباق قوي .. تويوتا
سباق قوي .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

تستمر سباقات السيارات في تقديم كل ما هو مميز وجديد، حيث تتعالى اصوات المحركات لتعلن عن شخصية البطل، بحسب كل انطلاقة وتحدي، وهذه المرة ظهرت كلا من النسخة اليابانية تويوتا سوبرا MK4 المعدلة وهي تواجه النسخة الالمانية BMW M3.

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ونشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو جديدة عبر موقع YOUTUBE، ظهرت به تلك النسختين في سباق جديد، وتحدي مميز يليق بقوة الصانع الياباني، إلى جانب العملاق البافاري.

سباق قوي .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

سباق قوي .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

 

استغرقت السيارة BMW M3 سباق الربع ميل في مدة زمنية قدرها 11.7 ثانية، بينما خاضت تويوتا سوبرا MK4 المعدلة نفس المسافة في فترة زمنية بلغت 11.6 ثانية، وهو فارق بسيط للغاية مثلما حدث في الانطلاقة الاولى، بعد ان شهدت الانطلاقة الثانية تقدم النسخة BMW M3.

سباق قوي .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

وتأتي السيارة تويوتا سوبرا MK4 المعدلة بمحرك سداسي الاسطوانات طراز 2JZ، سعة 3000 سي سي، بالاضافة إلى حزمة من التعديلات جعلت السيارة تنتج قوة اجمالية قدرها 708 حصانا، وعم اقصى للدوران يقدر بـ 709 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات يعمل بتقنية الجر الخلفي.

سباق قوي .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

وتزن السيارة تويوتا سوبرا MK4 المعدلة نحو 1490 كيلوجرام، على عكس النسخة البافارية  BMW M3 والتي يصل وزنها الكلي إلى 1730 كيلوجرام، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، بقوة 510 حصانا، و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

شاهد .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

سباق سباق قوي تويوتا سوبرا BMW BMW M3

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