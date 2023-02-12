توقع الفائز .. شاهد سباق قوي بين الثلاثي العملاق |فيديو

تمكنت سباقات السيارات من تحقيق شعبية حبيرة بين محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج التنافسية، بالاضافة إلى مشاهدة الكثير من التحديات القوية، وخاصة إذا تعلق الامر بأقوى السيارات الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV مع فئة البيك اب.

نشرت قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، ظهرت من خلال كلا من النسخة لامبورجيني أوروس وهي في مواجهة النسخة ريفيان R1S الكهربائية الشهيرة، بالاضافة إلى النسخة فورد شيلبي اف 150 سوبر سنيك.

سباق مميز

وتعالت أصوات المحركات لتعلن عن شخصية البطل في هذا السباق المميز، والذي يذم قدرات فنية عالية الأداء، حيث تعتمد السيارة لامبورجيني أوروس على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ 650 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 850 حصانا.

بينما حصلت السيارة ريفيان R1S على منظومة عمل كهربائية تتمثل في 4 محركات، بقوة اجمالية بلغت 845 حصانا، بالاضافة إلى 1.231 من العزم الاقصى للدوران، بينما جاءت شاحنة فورد شيلبي اف 150 سوبر سنيك بمحرك 8 سلندر طراز V، سعة 5000 سي سي سوبر تشارجر، قادر على إنتاج 775 حصانا.

سباق مميز

وجاءت الأوزان الاجمالية في صالح لامبورجيني أوروس والتي بلغت 2,197 كيلوجرام، على عكس النسخة الأثقل في هذا السباق وهي ريفيان R1S حيث بلغ وزنها الاجمالي نحو 3,175 كجم، لتشهد تلك الفعاليات جزء كبير من الحماس والانطلاقات المميزة، فمن تتوقع الفائر في هذا السباق؟

شاهد .. سباق مميز بين لامبورجيني أوروس وريفيان R1S و فورد شيلبي اف 150 سوبر سنيك.