روسيا تطلق عواصفها الصاروخية على أوكرانيا.. موجة جديدة من الهجمات

قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت، اليوم الأربعاء، موجة أخرى من الهجمات بطائرات مسيرة ضد مناطق متعددة في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن 21 من أصل 26 طائرة شاهد إيرانية الصنع أطلقتها روسيا قد دمرت، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة حتى الآن.

تعرضت العاصمة كييف لقصف بطائرات شاهد بدون طيار اليوم الأربعاء للمرة الثالثة في ستة أيام، بحسب سيرهي بوبكو ، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف.

وقال بوبكو : "تظل تكتيكات الخصم معتادة دون تغيير ، مع حلول الظلام، أطلقت روسيا علينا صواريخها من اتجاهات مختلفة".



في شرق أوكرانيا، أضرم هجوم آخر بطائرة بدون طيار النار في مبنى في منطقة دنيبروبتروفسك، وفقًا لقائد الجيش الإقليمي سيرهي ليساك.

وقال إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت سبع طائرات مسيرة فوق دنيبروبتروفسك وإن خدمات الطوارئ تعمل على تحديد تأثير الهجوم.

في وسط أوكرانيا، أصابت ثلاث ضربات بطائرات مسيرة منطقة كيروفوهراد ، مما أدى إلى اشتعال النار في مستودع نفط.



يأتي ذلك، فيما أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيقوم بزيارة رسمية لفنلندا اليوم الأربعاء.

في بيان صحفي ، قال نينيستو إن زيلينسكي سيسافر إلى هلسنكي لإجراء "مناقشات رسمية" تشمل "صراع أوكرانيا ودعم فنلندا لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن القمة ستعقد بين رؤساء وزراء السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وأيسلندا.

وذكر بيان نينيستو إن القمة ستناقش وضع الحرب الروسية في أوكرانيا ، ودعم بلدان الشمال الأوروبي المستمر لأوكرانيا، والتطورات في علاقة أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومبادرة أوكرانيا من أجل سلام عادل.

صعدت فنلندا إلى عضوية الناتو في أبريل، وهو ما اعتبر بمثابة تحول كبير في المشهد الأمني ​​في شمال شرق أوروبا أضاف حوالي 1300 كيلومتر (830 ميلاً) إلى حدود التحالف مع روسيا.