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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بعد محاولة اغتيال بوتين

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، علي أنباء اغتيال الرئيس الروسي بوتين قائلا :  إننا ببساطة لا نعرف ما الذي حدث في الكرملين.

وأكد بلينكن، أنه لا يمكننا التحقق من صحة تقارير استهداف بوتين في الكرملين بمسيّرات. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن قرارات أوكرانيا لكيفية الدفاع عن نفسها تعود لها.

شاهد.. ماذا فعل بوتين بعد المحاولة الفاشلة لاغتياله ؟

السفارة الروسية في مصر تعلق على محاولة أوكرانيا اغتيال بوتين

وتابع، ننظر "بعين الريبة" لكل ما يصدر عن الكرملين.

وأعلنت الرئاسة الروسية، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين. 

وذكرت روسيا، أن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

ما حدث في موسكو خدعة نتوقعها من خصومنا.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني زيلينسكي في تصريحات لشبكة سي إن إن، إن ما حدث في موسكو خدعة نتوقعها من خصومنا.

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