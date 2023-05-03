شاهد.. ماذا فعل بوتين بعد المحاولة الفاشلة لاغتياله ؟

أظهرت صورلاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع جليب نيكيتين، حاكم منطقة نيجني نوفجورود، بعد أن اتهمت موسكو أوكرانيا بمهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة في محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الاتحاد الروسي.

وعقد بوتين اجتماعًا مع جليب نيكيتين، حاكم منطقة نيجني نوفجورود، خارج موسكو اليوم، وذلك بعد الهجوم.

وكانت روسيا أعلنت إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال أمس، متهمة أوكرانيا بتنفيذ هذا العمل.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.