وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان يعكس اصطفافًا كاملًا خلف القيادة السياسية

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن بيان مجلسي النواب والشيوخ بإدانة اعتداءات إيران بحق دول الخليج العربي والأردن يجسد موقفًا وطنيًا حاسمًا يعكس اصطفافًا كاملًا لا لبس فيه خلف القيادة السياسية، في مواجهة أية محاولات للنيل من ثوابت الدولة المصرية.

وشدد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، على الرفض القاطع والحازم لأي مساس بسيادة الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر لن تسمح بأي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة أو التدخل في شؤونها.

وأشار النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، إلى أن هذا الموقف يعبر عن التزام راسخ بحماية الأمن القومي العربي، والاستعداد للتصدي بكل قوة لأي تهديدات تمس وحدة الدول أو استقلالها.