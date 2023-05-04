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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل ..تصادم أتوبيس وشاحنة بطريق الخارجة – أسيوط وأنباء عن وفيات

اسعاف
اسعاف

وقع منذ قليل حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام، مع شاحنة نقل ثقيل، على طريق الخارجة- أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد، بالقرب من بوابة المحافظة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

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ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم لأتوبيس شركة الوجه القبلي للنقل/ موعد الساعة السابعة القادم من الداخلة/ ومتجه إلى القاهرة مع شاحنة نقل ثقيل، مما أدى لوقوع وفيات ومصابين جاري حصرهم، وتم الدفع بعربات الإسعاف ووحدات الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

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