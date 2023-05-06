بروتين طبيعي .. تناول هذا الكوب فى الصباح وإنسي آلام العظام

فوائد بذور الكتان: من المهم جدًا الحفاظ على قوة العظام. يمكن أن تكون هناك مشكلة في آلام العظام بسبب الضعف و خطر الإصابة بالكسر أيضًا، على الرغم من أهمية العظام في كل مكان، إلا أن الحبل الشوكي له أهمية مختلفة، يعطي هذا العظم الاستقرار والتوازن للجسم.

الحفاظ على قوة العظام مهم جدا للأطفال وكبار السن، إذا كنت ترغب أيضًا في جعل العمود الفقري والعظام الأخرى قوية مثل الحجر، فابدأ في تناول أنواع خاصة من البذور مع الحليب ، بذور الكتان فعالة جدًا في تقوية العظام.

تناول بذور الكتان مع الحليب

تناول بذور الكتان مع الحليب مفيد جدا للعظام. يعطي القوة والقوة والتغذية اللازمة للعظام. وفقًا لبحث نُشر في PubMed Central، قد تساعد بذور الكتان في الحفاظ على نمو العظام لدى الأطفال والحفاظ على قوة العظام لدى البالغين. يمكنك أيضًا صنع نباتات من بذور الكتان وأكلها.



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تغذية الحليب وبذور الكتان

عندما يتعلق الأمر بالتغذية ، فإن العناصر الغذائية الرئيسية للحليب وبذور الكتان متشابهة تمامًا. كلاهما مصدر جيد للكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات والسكر والدهون. من خلال الجمع بين هذين ، تحصل على العديد من الأشياء مثل الألياف ، والنحاس ، والمغنيسيوم ، والفوسفور ، والزنك ، وفيتامين ب 12 ، وفيتامين د ، إلخ.

تغذية العظام

بالطبع ، تعتمد قوة العظام كثيرًا على الكالسيوم. ولكن إلى جانب ذلك ، هناك حاجة أيضًا إلى البروتين والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين د والزنك وما إلى ذلك. يوفر الحليب وبذور الكتان معًا كل هذه العناصر الغذائية الأساسية.

كالسيوم الحليب مميز

يمكن تقوية العظام عن طريق شرب الحليب . إنه مصدر ممتاز للكالسيوم. لكن الكالسيوم خاص به بمعنى آخر. لأن الجسم يستخدمه بسهولة والعظام تزداد قوة.

فوائد أخرى للحليب وبذور الكتان