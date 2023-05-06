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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار والمصري.. سعر صادم لبلوزة ياسمين صبري الشفافة

سعر بلوزة ياسمين
سعر بلوزة ياسمين صبري  

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في صور قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر بلوزة ياسمين صبري

 

وأطلت ياسمين صبري ، ببلوزة كب باللون الاسود وعليها بلوزة شفافة باللون الأسود وباكمام طويلة، وبتصميم عصري ومميز، وهو ما أبرز من أناقتها .

 

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وكانت البلوزة الشفافة من ماركة GUCCI ، ووصل سعر بلوزة ياسمين صبري، 1,250 دولار أي ما يعادل 5,700 ريال سعودي، اي ما يعادل 38056.75 جنية مصري

 

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع أحمر للشفاه باللون الكشميري.

 

ياسمين صبري

 

 كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على أكتافها بتسريحة أنسيابية وناعمة التى تتناسب مع ظهورها اللافت.

 

ياسمين صبري

 

ولم تتكلف ياسمين صبري، في إرتداء الإكسسورات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها المميزة

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