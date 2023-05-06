إغماء وخناقة.. تفاصيل صادمة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالسوبر.. اعرف الحكاية

كشف أحمد درويش، الناقد الرياضي، تفاصيل ماذا حدث في نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز التي انتهت بتتويج الأحمر بلقب السوبر للمرة الـ13 في تاريخه.

وقال “درويش” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”،:"“كان فيه اعتراض على الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع لأن محمد الشناوي وقع وأكثر من لاعب فحصل احتجاج شديد على الوقت الإضافي وتراشق لفظي بين دكتتي البدلاء واعتراض بشدة على حكم المباراة”.



وأوضح:"الكل كان في حالة خضة بعد سقوط متولي وكان هذا في وقت بداية خناقة بين لاعبي الأهلي ولاعبي بيراميدز”.



وأكمل:"“لولا موقف محمود متولي التي خضيتنا جميعا كان المشكلة كبرت ولكن سقوط اللاعب كان من الضغط حصله كرشة نفس وعملية إغماء خضت الجميع”.