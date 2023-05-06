انفعال غير مبرر.. البلتاجي: علي معلول كان يستحق الطرد في لقاء السوبر

يرى رضا البلتاجي الخبير التحكيمي أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في السوبر المصري.

قال رضا البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور إن علي معلول انفعل بشكل غير مبرر وبطريقة غير لائقة وجب خلاها إشهار البطاقة الحمراء..

واختتم: "يأتي ذلك بعد مشادته مع لاعبي بيراميدز وهذا الأمر كان واضحا أمام الحكم المساعد وجهة نظري معلول كان يستحق طرد".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات