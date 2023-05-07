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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شهب إتا الدلويات تتساقط من السماء الآن واستخدام المخلفات المنزلية في المنتجات الفنية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تصل عددها إلى 30 في الساعة .. شهب إتا الدلويات تتساقط من السماء الآن
قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا نشهد الليلة مشهد بديع في سماء مصر وهو تساقط زخات شهب إتا الدلويات والتي تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

رئيس جامعة حلوان: كليات التربية الرياضية أساس بناء الأندية
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  ضرورة تحقيق التواصل بين كليتي التربية الرياضية من أجل تحقيق أهداف الجامعة فى إنشاء نادي رياضي اجتماعي، لافتا إلى أن كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان هي أساس بناء النوادى الرياضية في مصر، وأن هناك مخطط لتحويل هذه الكليات لنوادى رياضية، وأنه تم الانتهاء من نحو ٧٠٪ من المخطط، واتخاذ موافقة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وجاري العرض على وزارة الشباب والرياضة.

انطلاق مارثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2023 بالفيوم
بدأت اليوم السبت الموافق  5 مايو 2023م امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي2023/2022م ، بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وسط إجراءات مشددة بعدم اصطحاب الطلاب التليفون المحمول نهائيا ، وكذلك التصدي لكافة محاولات الغش، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات.

وزيرة التضامن تطلق مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس.. غدا
أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن اطلاق مبادرة الطالب المنتج وافتتاح معرض " الطالب المنتج" بالكلية غدا الأحد بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في  البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة عين شمس وبمشاركة الأسر المنتجة.

فتح باب التقدم للدورة الثانية لاحتضان أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد، عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الثانية لحاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (RSS) والمُمولة من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة القابلة للتحول لشركات ناشئة في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وإيمانًا منها بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين.

تعليم الجيزة: اليوم الأول من امتحانات النقل مر دون مشاكل أو شكاوى
تابع اليوم السبت أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية،  سير امتحانات صفوف النقل فى يومها الأول بالفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل التى شملت فى يومها الأول حضور الطلاب كالتالي:

عاشور يهنئ أشرف صبحي بفوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية
فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، بغالبية الأصوات، أمام منافسه الرئيس السابق للاتحاد الجنوب إفريقي، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم، بجنوب افريقيا.

بداية مبشرة | هدوء تام في أول أيام امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل.. مديرو المديريات بتابعون اللجان.. ولا شكاوى ونسبة الحضور عالية
انطلقت اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل، وفقا لجداول امتحانات الترم الثاني 2023 التي تم إعلانها في مديريات التربية والتعليم .

شنط وكروشية الأبرز.. استاذ جامعي: استخدام المخلفات المنزلية لعمل أعمال ومنتجات فنية
 قالت الدكتورة أمل شمس الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،أنه يمكن استغلال الخامات المتوفرة في البيئة واستخدام المواد البسيطة من المخلفات المنزلية بالبيئة المحيطة لعمل أعمال ومنتجات فنية .

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم شهب إتا الدلويات جامعة حلوان كليات التربية الرياضية انطلاق مارثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني وزيرة التضامن جامعة عين شمس

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