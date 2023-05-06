عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شنط وكروشية الأبرز.. استاذ جامعي: استخدام المخلفات المنزلية لعمل أعمال ومنتجات فنية

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

 قالت الدكتورة أمل شمس الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،أنه يمكن استغلال الخامات المتوفرة في البيئة واستخدام المواد البسيطة من المخلفات المنزلية بالبيئة المحيطة لعمل أعمال ومنتجات فنية .

 

وأكدت الدكتورة أمل شمس علي ، أن الجامعات المصرية تنظم عددا من المعارض التي تتضن عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

 

وأشارت أمل شمس ، إلى أنه يمن تسويق المنتجات الفنية والنوعية والمنتجات  اليدوية من كافة الجامعات لافتا أنه يمكن للجامعات أن تقدم للطلاب دراسات جدوي وأن يساعدوهم علي إيجاد  خطة تسويقية لمنتجاتهم.

txt

خبير تربوي: الدراسة بالجامعات تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية

txt

معهد شبين الكوم البداية.. الزراعة أول كلية بجامعة عين شمس|تفاصيل

txt

اليوم ..اخر موعد للتسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بمسابقة «عين شمس تبتكر»

txt

جوائز مالية كبيرة.. تفاصيل مسابقة دوري المعلومات بكلية البنات عين شمس

txt

عميد بنات عين شمس: نسعى لتكوين مجتمع محب للقراءة

txt

أخبار التعليم.. بدء امتحانات نهاية العام غدا ومتحف أثري بقصر الزعفران لأول مرة بالجامعات

txt

عميد زراعة عين شمس: نستهدف إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة

txt

شكل الورقة الامتحانية للترم الثاني بالجامعات 2023

txt

لاول مرة بالجامعات.. متحف أثري بقصر الزعفران يضم 167 قطعة بالمجان للطلاب

txt

جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لجائزة التميز الحكومي

وأوضحت الدكتورة أمل شمس ، أن وزارة  التضامن الاجتماعي، أبرمت العديد من   البروتوكولات مع عدد من الجامعات لدعم الطلاب وتقديم كافة سبل التعاون لهم .

 

وطالبت الدكتورة أمل شمس ، باعداد مقرر يكون ليس به نجاح وسقوط قريب من مقرر الاقتصاد المنزلى .

 

وأشادت الدكتورة بدور الجامعات ومشاركتهم مع  الاسر المنتجة  لرعاية الأسر محدودة الدخل ومساعدتها علي زيادة دخلها، ويهدف المشروع إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلي أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .


وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تزويد الطالب حرفة أو مهارة جديدة  تمكن من النهوض بالصناعات الحرفية والتراثية العربية ، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، في الجامعات المصرية بمشاركة وزيرة التضامن  .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

لقطات وراءالكواليس.. قصر باكنجهام ينشر صورًا لـ تشارلز وكاميلا خلال التتويج

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

بسمة وهبة تعليقا على أزمة حسن شاكوش وزوجته: نتمنى عدم إفشاء أسرار البيوت

صفر وفيات.. مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عاجلة بشأن كوفيد

مشروع مستقبل مصر: حققنا اكتفاء ذاتي كامل من السكر

مأساة.. حضر من القاهرة لدفن والدته فصدمه القطار أثناء عبوره الطريق بالمنوفية|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ