شنط وكروشية الأبرز.. استاذ جامعي: استخدام المخلفات المنزلية لعمل أعمال ومنتجات فنية

قالت الدكتورة أمل شمس الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،أنه يمكن استغلال الخامات المتوفرة في البيئة واستخدام المواد البسيطة من المخلفات المنزلية بالبيئة المحيطة لعمل أعمال ومنتجات فنية .

وأكدت الدكتورة أمل شمس علي ، أن الجامعات المصرية تنظم عددا من المعارض التي تتضن عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

وأشارت أمل شمس ، إلى أنه يمن تسويق المنتجات الفنية والنوعية والمنتجات اليدوية من كافة الجامعات لافتا أنه يمكن للجامعات أن تقدم للطلاب دراسات جدوي وأن يساعدوهم علي إيجاد خطة تسويقية لمنتجاتهم.

وأوضحت الدكتورة أمل شمس ، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أبرمت العديد من البروتوكولات مع عدد من الجامعات لدعم الطلاب وتقديم كافة سبل التعاون لهم .

وطالبت الدكتورة أمل شمس ، باعداد مقرر يكون ليس به نجاح وسقوط قريب من مقرر الاقتصاد المنزلى .

وأشادت الدكتورة بدور الجامعات ومشاركتهم مع الاسر المنتجة لرعاية الأسر محدودة الدخل ومساعدتها علي زيادة دخلها، ويهدف المشروع إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلي أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .



وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تزويد الطالب حرفة أو مهارة جديدة تمكن من النهوض بالصناعات الحرفية والتراثية العربية ، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، في الجامعات المصرية بمشاركة وزيرة التضامن .